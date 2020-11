Tragico incidente a Campodolcino, morto automobilista di 62 anni

Incidente mortale a Campodolcino, in Corti, in via don Guanella, attorno alle 10,20 di oggi mercoledì 11 novembre 2020. Un uomo di 62 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della sua auto, probabilmente per un malore, schiantandosi poi contro un muretto.

Prontamente giunti sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri di Chiavenna, due ambulanze e l'elicottero di soccorso alzatosi da Caiolo. A nulla sono serviti i numerosi tentativi di rianimazione.