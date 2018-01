Tirano, circola con patente falsa: denunciato

Due denunce per furto di sci, una per possesso di documenti falsi, undici denunce per guida in stato di ebrezza, e una segnalazione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Questo il primo bilancio dell’attività preventiva svolta nei primi quindici giorni dell’anno da parte degli uomini della Compagnia Carabinieri di Tirano.

Il 16 gennaio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tirano, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato un 33enne residente nel tiranese per il reato di falsità materiale. L’uomo, alla richiesta di esibire i documenti , ha mostrato ai carabinieri una patente di guida che è apparsa grossolanamente contraffatta. Il documento, che si è accertato essere falso, è stato sottoposto a sequestro e il conducente è stato sanzionato anche ai sensi dell’art.116 del Codice della Strada per guida senza patente, non avendola mai conseguita.