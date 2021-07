Alla Stralivigno dominano Andrea Aragno e Federica Proietti

Sono il cuneese Andrea Aragno e Federica Proietti i vincitori dell'edizione numero 21 della Stralivigno, la mezza maratona che si corre nel Piccolo Tibet. Una giornata incolore non ha certo frenato i 500 runners, arrivati anche dall'estero. Un numero massimo che gli organizzatori si erano imposti per rispettare le norme di contenimento Covid. Non c’era il sole, è vero, ma le bellezze di Livigno i runners se le sono godute dal primo all’ultimo dei 21 chilometri.

La partenza è avvenuta per la prima volta nella storia della manifestazione all’interno della pista di atletica, poi il lungo carosello multicolore ha infilato la pista ciclabile sfilando per oltre metà gara a fianco del fiume Spoel.

La prova maschile

Andrea Aragno ha vinto con un notevole distacco la prova maschile: il cuneese ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni. Per una decina di chilometri Fabio Gala ha cercato di resistergli, poi ha preferito mantenere il proprio ritmo. Il distacco a metà gara è salito a 1’10”, ma Aragno non ha desistito e non si è mai concesso nemmeno un attimo di respiro. Da dietro è risalito con grinta e caparbietà il giovane fondista della Valmalenco Lorenzo Moizi, che ha cercato invano di avvicinarsi a Gala, salvo poi accontentarsi del terzo gradino del podio, comunque un grande riconoscimento per uno specialista degli sci stretti. Distacchi marcati per gli altri in fila e ai piedi del podio.

Felicissimo Aragno al traguardo: “È’ la prima volta che cerco di fare la Stralivigno “tirando”, mai avrei pensato di poterla vincere. Ieri ho realizzato di essere tra i papabili, ma la corsa in altura non è il mio forte e fino all’ultimo non sono stato convinto di me. Quando ho visto che nei primi chilometri andavo bene, ho provato ad allungare in ciclabile e sulla salita. A metà gara ero in vantaggio di almeno un minuto e ho continuato a dare il massimo. Gli ultimi tre chilometri sono stati una goduria: è un percorso faticoso ma come sempre affascinante!”

La prova femminile

A svettare sul gradino più alto del podio è stata, a livello femminile Federica Proietti con la gara che ha avuto un finale pirotecnico: la romana che vive in Toscana ha subìto per due terzi di gara la superiorità della triatleta ceca Tereza Zimoujanova, poi prima di imboccare la panoramica discesa verso Livigno ha dato una vigorosa accelerata, tanto da presentarsi tutta sola sul traguardo ospitato all’interno della pista di atletica del Centro Aquagranda.

Ai 12 km il vantaggio dell'atleta ceca era di due minuti, ma Federica Proietti sulla tecnica e ultima salita ha aperto il gas e ha inseguito la sua "preda" fino a che la gara non si è inclinata verso Livigno, una discesa che l’ha vista scendere a tutta e gustarsi gli appalusi del pubblico. L’atleta di Praga probabilmente non se l’aspettava, ed ha subìto l’attacco cercando di contenere anche il rientro dell’etiope, bergamasca di adozione, Banchialem Amodio che però è finita terza ad un minuto dall’argento.

Decisamente sfinita sul traguardo Federica Proietti: “Era la mia prima Stralivigno, quindi ero molto curiosa del percorso. I miei amici mi avevano raccontato tanti dettagli: il panorama è fantastico. Certo, l’altura un po’ l’ho sentita. Io sono romana ma abito in Versilia, sul mare, mi sono trattenuta qui dopo un viaggio di lavoro. Correre è la mia passione, e quindi sono rimasta qui a gareggiare. Livigno è una splendida città e il percorso è meraviglioso: ci rivedremo nel 2022!”

Classifica maschile

1 Aragno Andrea A.S.D. Atl. Fossano '75 1:24:02; 2 Gala Fabio Atletica Brescia 1:25:38; 3 Moizi Lorenzo A.S. Lanzada 1:27:26; 4 Peano Daniele A.S.D. Atl. Fossano '75 1:27:45; 5 Hynek Skrabal Kb Strelka RUS 1:28:20; 6 Maggi Davide Societa Escursionisti 1:29:29; 7 Bonetti Andrea Atletica Brescia 1:29:49; 8 Bertoletti Michele Libertas Vallesabbia 1:30:09; 9 Grifa Mattia Azzurra Garbagnate M.Se 1:30:40; 10 Sella Manuel Atl. Lecco-Colombo 1:31:13

Classifica femminile

1 Proietti Federica Calcestruzzi Corradini 1:36:24; 2 Zimoujanova Tereza CZE 1:37:14; 3 Amodio Banchialem Atl. Bergamo 1959 1:38:16; 4 Cibei Margherita Asd Atletica Alta Toscana 1:38:29; 5 Bertuccelli Luciana Pro Avis Castelnuovo 1:47:07; 6 Aprile Katia Asd Castelraider 1:48:30; 7 Scandola Luisa 3 Life 1:49:07; 8 Olejnickova Jana CZE 1:50:32; 9 Brizzi Giada Asd Atletica Alta Toscana 1:52:49; 10 Cantoni Debora Sporting Club Livigno 1:53:35

