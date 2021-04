Rafting, Benedetto Del Zoppo premiato dal Coni con la Stella d'Oro al merito sportivo

Mattinata a Roma per il presidente della Federazione Italiana Rafting, il valtellinese Benedetto del Zoppo, che ha ricevuto dalle mani del presidente del Coni Giovanni Malagò la Stella d'Oro al merito sportivo. L'importante riconoscimento, dopo la Rosa Camuna ottenuta nei mesi scorsi da Regione Lombardia, è stato consegnato nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo al Salone d'Onore del Coni.

Assieme al presidente del Zoppo, hanno ricevuto la Stella d'Oro anche i presidenti di altre undici federazioni: Paolo Azzi per la scherma, Flavio D'Ambrosi per il pugilato, Cordiano Dagnoni per il ciclismo, per il triathlon Riccardo Giubilei, per lo squash Antonella Granata; Marzio Innocenti per il rugby, Enzo Resciniti per la danza sportiva, Davide Battistella per l'arrampicata sportiva, Luigi Maggi per gli scacchi, Roberto Santucci per la Federazione Tiro Dinamico Sportivo e Cosimo Zecca per il bowling.

Il tutto è avvenuto nell'ambito della 1112ª riunione della Giunta Nazionale CONI che ha aperto i lavori approvando i verbali della precedente riunione del 23 febbraio e procedendo poi alla consegna delle Stelle al merito. Successivamente il Presidente del Coni Malagò ha illustrando la situazione relativa alla fase post approvazione definitiva del Decreto sull’autonomia del CONI e ha comunicato di aver nominato Franco Carrraro presidente del Consiglio Nazionale Elettivo per il prossimo 13 maggio a Milano. Su proposta della Commissione Atleti sono stati inseriti nella Walk of Fame cinque nuovi grandi personaggi dello sport italiano: Paolo Rossi, Alessandro Andrei, Vincenzo Maenza, Gabriella Paruzzi e Paolo Bettini.