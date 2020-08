In pista per ripartire

L’atletica in pista riparte anche in Valtellina grazie a un incontro di amicizia tra nord e sud della Lombardia. Una bella occasione scaturita dal fatto che una trentina di ragazzi dell’Atletica Interflumina èpiù Pomì, accompagnati da un nutrito staff e dal presidente Carlo Stassano, saranno in raduno dal 7 al 14 agosto proprio nella nostra provincia: alloggeranno all’Ostello Guicciardi di Piateda e si alleneranno sulla pista di Chiuro. Per loro non ci sarà però solo l’atletica, ma anche delle belle passeggiate e visite guide alla scoperta della Valtellina. Ciò a dimostrazione, ancora una volta, che il connubio sport e

turismo è sicuramente vincente. La presenza del sodalizio cremonese ha risvegliato la voglia di fare atletica e di gareggiare anche nella nostra provincia ed ecco che Centro Olimpia Piateda e GS Chiuro, con il supporto della Fidal Sondrio e del Gruppo Giudici di Gara, si mettono in campo per recuperare la 13 a Serata dell’atletica, che si sarebbe dovuta svolgere a fine maggio, e trasformarla nel “Meeting dell’amicizia, tra fiumi e montagne

ritorna lo sport, Valtellina e Valpadana si reincontrano: 40 anni di storia”. L’appuntamento agonistico, nel pieno rispetto dei dispositivi nazionali per contenere il Covid-19, è al campo di atletica leggera di Chiuro venerdì 7 agosto con inizio gare alle ore 18.00. In programma velocità, ostacoli, salto in alto, salto in lungo e anche una prova di mezzofondo. Anche se il pubblico non potrà accedere all’impianto, sarà comunque una bella emozione per gli

atleti tornare a calcare pista e pedane, sentire lo sparo dello starter, assaporare l’emozione della gara e confrontarsi con gli avversari. Ma questa amicizia non è solo sportiva perché Sondrio e Cremona hanno qualcos’altro in comune: il Provveditore agli Studi Fabio Molinari che sarà il relatore di una conferenza-tavola rotonda sul tema “Nuovi stili comunicativi per i ragazzi post pandemia” in programma martedì 11 agosto alle ore 18,00 presso l’Ostello Guicciardi di Piateda (in caso di maltempo si svolgerà nella Mediateca del Comune di Piateda). Gli eventi godono del patrocinio della Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e Giovani, dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia – Sondrio e Cremona, della Fidal Lombardia, della Fidal Sondrio, del Comune di Chiuro,

del Comune di Piateda, della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.



PROGRAMMA GARE:

ESORDIENTI A M/F: 50hs

RAGAZZI/E: 60 – lungo

CADETTE: 80 - 80hs - 1000 - lungo – alto

CADETTI: 80 - 100 Hs - 1000 – lungo

ALLIEVE: 100 – lungo - alto

ALLIEVI: 100 - 110hs - lungo – alto

Junior/Promesse/Senior/Master M/F: 100 - lungo – alto

Le iscrizioni vanno effettuate ONLINE tramite il portale FIDAL entro e non oltre le ore

22.00 di lunedì 3 agosto 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery