Da Regione Lombardia 10 milioni per lo sviluppo dell'area Passo dello Stelvio

«Nel poderoso ‘Piano Marshall’ di Regione Lombardia da 3,5 miliardi di euro, abbiamo destinato oltre 135 milioni di euro alle politiche per la montagna lombarda e per l’energia. Di questi, 10 milioni saranno destinati allo sviluppo dell’Area del Passo dello Stelvio». A dichiararlo è l’assessore a Montagna, Enti locali e Risorse energetiche della Regione Lombardia.

«Abbiamo messo in campo risorse importanti – spiega l’assessore valtellinese - per interventi che sono ad oggi in corso di definizione, relativi in particolare alla strada e al Passo dello Stelvio, alla realizzazione della nuova sede del Parco, ai rifugi, allo sviluppo di energie da fonti rinnovabili e all’efficientamento energetico».

Secondo l’assessore alla Montagna si tratta «di una ennesima dimostrazione di quanto Regione Lombardia e il mio assessorato credano e sostengano il Parco Nazionale dello Stelvio e l’area del Passo».

«Due straordinarie risorse - conclude - che rappresentano per l’intero territorio lombardo un valore aggiunto».