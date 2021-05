Lombardia, l'ex assessore Gallera è stato eletto presidente della commissione Bilancio

Il consigliere ed ex assessore regionale al Welfare Giulio Gallera è stato eletto presidente della commissione Bilancio di Regione Lombardia, ruolo vacante da quando l’ex presidente Marco Alparone era stato nominato sottosegretario in giunta regionale nel rimpasto di gennaio.

Gallera è stato eletto dai consiglieri componenti della commissione con 47 preferenze; al vicepresidente Marco Colombo, vicario in questi mesi, sono andati 30 voti. Una la scheda bianca. «Ringrazio tutti i consiglieri - ha dichiarato l'ex assessore -, questa è una commissione di controllo e garantirò equilibrio e rispetto nei confronti di tutti. Ho un’esperienza importante alle spalle e la metto a disposizione di questa aula».

«Buon lavoro a Giulio Gallera eletto oggi presidente della commissione regionale Bilancio - ha commentato il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Gianluca Comazzi -, sono certo che la sua esperienza in ambito amministrativo gli consentirà di ricoprire questo importante ruolo con il giusto impegno ed equilibrio. Grazie anche a Marco Alparone per il lavoro svolto nella prima commissione fino al suo ingresso nella giunta lombarda in qualità di sottosegretario, avvenuto lo scorso gennaio. Con l’elezione del consigliere Gallera Forza Italia continuerà a presiedere la commissione Bilancio: sono certo che il nuovo presidente saprà svolgere questo ruolo nel migliore dei modi, nell’interesse di tutti i lombardi».