Anche in Valtellina il fine settimana più caldo dell'anno: a Sondrio temperatura percepita oltre i 42°

“Se al Sud il caldo si attenuerà leggermente nel corso dei prossimi giorni, al Centro Nord si raggiungerà, invece, l’apice del caldo.” – avverte Mazzoleni di 3bmeteo.com – “Nel corso del fine settimana i termometri si spingeranno sin verso i 36/38°C sulle pianure del Nordovest, 38/40°C tra Emilia Romagna e basso Veneto, con afa in ulteriore aumento nelle ore serali” – prosegue Mazzoleni- “Sulle regioni centrali il picco della canicola si avrà tra 13 e 15 agosto in Toscana ,Umbria e Lazio, tra 14 e 16 agosto su Marche e Abruzzo; attesi picchi sino a 40/42°C su ternano e Valle del Tevere, 38/40°C su grossetano, interne toscane, laziali, marchigiane e vallate aquilane.”.

Il weekend di Ferragosto a Como e dintroni

Venerdì, 13 agosto: a Sondrio cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4345m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Sabato, 14 agosto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4625m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica, 15 agosto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4305m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

I picchi di temperature

Sia per il 13, 14 e 15 agosto è prevista l'allerta afa. Il picco di temperatura sarà proprio domenica pomeriggio (Ferragosto) dove a fronte di 35 gradi ne saranno percepiti 42. Attenzione a non uscire nelle ore piu' calde (specie per anziani, bambini e animali). Anche venerdì e sabato sempre nelle ore pomeridiane la temperatura percepita anche se quella reala sarà sui 33° e 34° arriverà a 40°.

Possibile svolta

“Il rovente anticiclone potrebbe gradualmente sgonfiarsi nel corso della prossima settimana, stante la discesa di correnti più fresche dal Nord Europa, che potrebbe portare un calo delle temperature, specie al Nord e sui versanti adriatici, nonché locali rovesci o temporali”- concludono da 3bmeteo.com.