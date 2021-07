"Dire di sì alla vita", Yoga Academy sbarca a Livigno

Yoga Academy Summer Tour giunge in provincia di Sondrio per permettere alla community di appassionati di praticare lo yoga insieme a Denise Dellagiacoma immersi nella natura con l’anima e con il corpo

Lo Yoga Academy Summer Tour sbarca a Livigno domenica 1 agosto. Dopo il via dello scorso 18 luglio, l'importante tour estivo giunge in provincia di Sondrio per permettere alla community di appassionati di praticare lo yoga insieme a Denise Dellagiacoma, fondatrice dell’Academy, immersi nella natura con l’anima e con il corpo.

Il motto dell’iniziativa? Dire di sì alla vita: “Dopo questo anno e mezzo di restrizioni in cui siamo rimasti chiusi in casa e ci siamo sentiti dire tanti no, è arrivato il momento di regalarci sorrisi, emozioni e occasioni. In questo momento più che mai, è molto importante dire di sì. Dirlo subito. Ecco perché ho deciso che il mantra di questo Summer Tour 2021 dovesse essere “Dire di Sì”. Sarà questa la parola chiave dell’estate, il mantra delle pratiche che faremo insieme, danzando con il sole in tutte le 5 date di questo speciale viaggio. Ci dedicheremo a noi stessi, srotolando il tappetino al tramonto o all’alba” - racconta Denise Dellagiacoma.

Imparare quindi a dire sì alla vita, alle occasioni, alle tante esperienze che aspettano solamente di essere vissute. E quale migliore occasione di farlo, se non praticando Yoga immersi nel verde? “Stare a contatto con la natura, ritrovare quella connessione, quell'unione, può fare la differenza. Ci insegna ad ascoltarci, a percepire le nostre stesse sensazioni, ci fa sentire in pace. In pace con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda” - continua Denise -“Siamo parte di un universo meraviglioso e lo Yoga ci aiuta a trovare quella connessione. Ritagliamoci del tempo per noi, per capire e percepire le cose davvero importanti per il nostro equilibrio”.

Le tappe del Summer Tour 2021

Il 18 luglio 2021 il Tour ha avuto inizio ad Alghero, in Sardegna, con l’appuntamento Sunset Yoga & Apericena. Come detto il primo agosto 2021 lo Yoga arriva a Livigno con il Sunrise Yoga & Colazione tra le montagne. L’evento si terrà presso Montagna Carosello 3000. Il ritrovo è alle 6.30 presso la cabinovia Carosello 3000 (di fronte all’hotel) e le lezioni avranno inizio alle 7.30. Alla fine della pratica, rientro al rifugio e colazione per tutti. Il numero di posti disponibili è 70 e si può prenotare a questo link .

Il 7 Agosto 2021 sarà la volta di Rimini: l’evento Silent Yoga (con cuffie) & Aperitivo animerà il Ponte Tiberio. Fregene sarà la protagonista della quarta tappa: il 3 Settembre 2021 si svolgerà il Silent Yoga Party (con cuffie) & Aperitivo a Singita. L’ultima data del Summer Tour 2021 si svolgerà l’11 Settembre. I dettagli di questo ultimo appuntamento verranno condivisi nelle prossime settimane. Per saperne di più qui.

Yoga Academy

Strutturata su diversi livelli e per svariate esigenze, Yoga Academy può contare sulla più vasta community di Yoga in Italia con oltre 100mila appassionati: persone che proprio durante la pandemia hanno deciso di muovere i primi passi nel mondo dello Yoga o esperti della disciplina che vogliono costantemente praticare. Queste cifre hanno reso Denise un’icona dell’universo Yoga italiano, dove spicca tra le maggiori esperte con oltre 93.0000 iscritti al suo canale Youtube. La filosofia della scuola? “Non ci sono ostacoli al tuo benessere: lo Yoga è per tutti”. Non importa se ci si sente fuori forma, poco flessibili o se invece si è già un atleta: lo Yoga è una disciplina che non fa distinzioni.