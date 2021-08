Caspoggio, domani l'inaugurazione della mostra "Lombardia un tesoro di biodiversità"

L'obiettivo è quello di far conoscere la grande varietà del mondo vegetale lombardo e promuovere un turismo sostenibile

Sarà inaugurata domani alle 18 nel Salone Immacolata della Chiesa parrochiale di Caspoggio, la mostra "Lombardia, un tesoro di biodiversità", realizzata da ERSAF con il progetto Life Ip Gestire 2020.

Giorni e orari

Chi vuole visitare la mostra (ingresso gratuito, necessario il Green Pass), può farlo da domani 7 agosto al 29 agosto tutti i giorni dalle 16 alle 19, ma a Ferragosto l'apertura sarà prolungata fino alle 22, mentre dall'1 al 12 settembre la mostra sarà aperta con gli stessi orari, dunque dalle 16 alle 19, ma solo il venerdì, il sabato e la domenica.

Gli obiettivi

La mostra ha l'obiettivo di mettere in risalto la grande biodiverstà del mondo vegetale della Lombardia: in totale sono circa 3.430 specie, di cui numerose endemiche, ossia presenti esclusivamente nel territorio regionale.

Questa iniziativa si svolge in collaborazione con l'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco nell'ambito del progetto Interreg Italia Svizzera “B-ICE Bernina Terra Glacialis” che ha come obiettivo la creazione e sviluppo di nuove forme di turismo sostenibile nel territorio transfrontaliero del Massiccio del Bernina e del Disgrazia, in Valmalenco e Val Poschiavo.