Valdisotto, con l'acquisto del nuovo ufficio, Cia Alta Lombardia rafforza la sua presenza in provincia di Sondrio

Cia (Confederazione italiana agricoltori) Alta Lombardia rafforza la sua presenza in provincia di Sondrio: negli ultimi giorni è stato infatti completato l'acquisto (con risorse della confederazione stessa) dell'ufficio di Valdisotto.

Proprio l'ufficio è collocato in via Nazionale 51 e offrirà servizio e consulenza gli agricoltori iscritti alla Cia. L'investimento immobiliare, il quarto negli ultimi anni in provincia di Sondrio per l'associazione guidata dal direttore Peppino Titone, si è reso necessario dopo le molte adesioni registrate da parte degli agricoltori locali (circa un centinaio) a Cia Alta Lombardia.

L'acquisto del nuovo ufficio a Valdisotto sarà completato nel mese di settembre e proprio tra fine settembre e inizio ottobre è prevista la sua inaugurazione e l'avvio della sua effettiva operatività a sostegno degli agricoltori dell'Alta Valle.