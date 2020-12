«A Natale acquista i regali nei negozi sotto casa e nei mercati. Sosterrai l’economia del tuo territorio»

“Vivi l’atmosfera natalizia con le luci della tua città. Acquista i regali nei negozi sotto casa e nei mercati. Sosterrai l’economia del tuo territorio”. In questo momento economico di estrema difficoltà, l'Unione del Commercio e del Turismo lancia un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, invitandoli ad acquistare nei punti vendita dei commercianti di fiducia, in sede fissa o itinerante, del proprio paese o città. Un messaggio, chiaro e diretto, in piena sintonia con la campagna promossa in questi giorni da Confcommercio nazionale, caratterizzata dal claim “Compro sottocasa perché mi sento a casa” (#ComproSottoCasa).

L’iniziativa dell’Unione del Commercio e del Turismo ne costituisce una ‘declinazione’ che vuole mettere un ulteriore accento sul Natale e sull’aspetto identitario e locale, con un focus particolare sul ruolo fondamentale dei negozi sotto casa dal punto di vista economico e sociale, rappresentando dunque nel contempo un piccolo sostegno e un messaggio di orgoglio rivolto a tutti gli operatori. In questo contesto, l’associazione ha realizzato delle affissioni che verranno collocate sul territorio provinciale a partire da questo weekend (e fino ai giorni a ridosso di Natale), e delle locandine. Queste ultime saranno veicolate attraverso tutti i canali di comunicazione dell’Unione del Commercio e del Turismo (social compresi) e sono già a disposizione degli operatori: coloro che non ne siano ancora in possesso, potranno ritirarle negli uffici mandamentali dell’Unione o nella sede di Sondrio. La volontà, dunque, è quella di dare visibilità al messaggio con il supporto degli operatori stessi, che sono invitati a esporre le locandine nei propri negozi o banchi del mercato.

“Vivi l’atmosfera natalizia con le luci della tua città. Acquista i regali nei negozi sotto casa e nei mercati. Sosterrai l’economia del tuo territorio” è presente sul sito dell’Unione, sui canali facebook @unione.cts.so e twitter @unionesondrio, nonché sul numero di dicembre del Commercio Valtellinese (consultabile anche online, sempre sul sito dell’Unione del Commercio e del Turismo).

Le locandine sono disponibili negli uffici di:

Sondrio, sede centrale Unione Cts, via del Vecchio Macello 4/c, tel. 0342-533311.

Uffici mandamentali:

Chiavenna, piazzetta Persenico n. 2/c, tel. 0343-33346

Morbegno, piazza III Novembre n.1, tel. 0342-610089

Tirano, via Parravicini n. 9, tel. 0342-702479

Bormio, via Roma n. 131/a, tel. 0342-901536

Livigno, via Pemont n. 383, tel. 0342-970089.

