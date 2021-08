Tragedia in Val di Togno, giovane escursionista ritrovato privo di vita

Ancora una tragedia tra le montagne valtellinesi. Nel pomeriggio di oggi, martedì 31 agosto, in Val di Togno, nel territorio comunale di Montagna in Valtellina, è stato rinvenuto il corpo di un escursionista 24enne.

Il giovane escursionista si trovava in Val di Togno da sabato, ma da domenica non si avevano più sue notizie. Un paio di avvistamenti lo indicavano nelle zone di Carnale e Val di Togno.

Sono partite le ricerche, impegnati i tecnici del Cnsas, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Si è alzato in volo l'elicottero della Guardia di finanza; all'inizio le condizioni di visibilità non erano ottimali ma poi il tempo è migliorato ed è stato possibile avvistare il corpo senza vita del giovane, in una zona impervia nei pressi della Bocchetta dei Cacciatori.

Per il recupero è intervenuto l'elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).