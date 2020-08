Travolti e uccisi da una frana a Chiareggio: tre morti tra cui una bambina

Quella che doveva essere una gita fuori porta per una comitiva della provincia di Varese si è trasformata in una tragedia. L' auto su cui viaggiavano padre, madre, figlio e una ragazzina di dieci anni, figlia di amici, una jeep Suzuki bianca, è stata travolta da un fiume di fango e detriti poco lontano dall'abitato di Chiareggio in Valmalenco.

Dopo un violento temporale, un'enorme massa di detriti di è staccata dalla montagna travolgendo la strada che da Chiesa in Valmalenco porta in quota.

Morti sul colpo padre, madre e la ragazzina di soli dieci anni. Solo il figlio di cinque anni è stato estratto vivo. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo. A perdere la vita una donna di 41 anni, B.S. Le iniziali, e un uomo, P.G.L.

Ferito, anche se in modo meno grave, anche il padre della giovane vittima, 49enne, trasportato all'ospedale di Lecco.