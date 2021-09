Tovo di Sant'Agata, 55enne finisce in ospedale dopo un litigio

Sulla vicenda cercano di fare luce i carabinieri della compagnia di Tirano. Il ferito trasportato in elicottero al nosocomio di Sondrio

Si trova ricoverato in codice giallo presso l'ospedale di Sondrio il 55enne che questo pomeriggio, poco prima delle ore 16,30, è stato ferito nel corso di un litigio per motivi personali.

L'episodio è avvenuto a Tovo di Sant'Agata in via Roma e i momenti appena successivi al litigio, quando sono stati allertati i soccorsi, sono stati piuttosto concitati: inizialmente le condizioni dell'uomo non erano sembrate così gravi tanto che la richiesta di aiuto era stata classificata di media entità (codice giallo). I sanitari, giunti prontamente sul luogo della lite con l'ambulanza, hanno invece trovato una situazione più grave, richiedendo così l'intervento dell'elisoccorso.

L'elicottero si è dunque alzato dalla piazzola dell'elisoccorso di Sondrio, ha raggiunto il ferito e lo ha trasportato all'ospedale del capoluogo, dove è giunto poco prima delle 18. Fortunatamente, grazie al lavoro dei sanitari e alla tempestività dei soccorsi, le condizioni dell'uomo sono migliorate già nel corso del trasporto, tanto che è arrivato all'ospedale di Sondrio in codice giallo.

Sulla dinamica della lite e sui motivi che l'hanno scatenata stanno ora cercando di fare luce i carabinieri della compagnia di Tirano.