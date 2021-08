Tartano, cade vicino a una baita: bambina di 10 anni in ospedale per accertamenti

Una ragazzina di 10 anni si è fatta male oggi pomeriggio in seguito a una caduta, in località Pustaresc, a 1100 metri di quota, nei pressi di una baita, a poca distanza dal Ponte del cielo a Campo Tartano.

L’allertamento è partito poco dopo le 16:30. Sul posto è arrivata una squadra di cinque tecnici del Cnsas, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e l’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno.

La ragazza è stata messa in sicurezza e trasportata in ambulanza, infine in ospedale per accertamenti.