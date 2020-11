Tragedia in alta quota, Simone precipita e muore sotto gli occhi di un amico

Tragedia in Val di Togno nel primo pomeriggio di ieri, sabato 14 novembre. Simone Masetti, 34enne residente a Sondrio, ha perso la vita dopo essere precipitato, complice dell'erba secca ed umida, per 200 metri sotto gli occhi di un amico.

Ed è stato proprio l'amico, un 32enne, residente a Castello dell’Acqua, a chiedere l’intervento urgente dei soccorsi. I due escursionisti si trovavano tra i monti Foppa e Pallino, a circa 2.400 metri, tra i territori comunali di Montagna e di Spriana, in Alta Val di Togno.

Cordoglio

Era molto conosciuto, la scomparsa del sondriese ha lasciato in molti senza parole. Solare e sempre attento a chi gli stava vicino, in tanti in queste ore stanno ricordando Simone con un ricordo affettuoso, soprattutto sui social network.

Massetti non era uno sprovveduto. Era un amante delle montagne e dell'alta quota, conosceva bene i suoi limiti. «Dove sento la paura rinuncio pure io... Perché la vita è una sola ed è preziosissima!» aveva scritto pochi giorni fa su Facebook rispondendo ad una critica. Parole che oggi, a rileggerle, suonano beffarde.

