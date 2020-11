Lutto a Chiesa Valmalenco per la scomparsa di Claudio Rota

Chiesa in Valmalenco in lutto per la scomparsa del 44enne Claudio Rota. Molto conosciuto per il suo impegno in ambito sportivo e sociale, Rota era consigliere comunale oltre che dirigente della Polisportiva Valmalenco e volontario della Croce Rossa.

«Con le sue doti ha saputo trasmettere ai nostri giovani la passione per lo sport» hanno voluto sottolineare dalla Polisportiva Valmalenco. Lascia la moglie e due figli.