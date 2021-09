Il Prefetto Pasquariello incontra i nuovi vertici di Inail e Vigili del Fuoco

Si è trattato di un incontro conoscitivo visti i recenti cambi dei quadri dirigenziali di entrambe le strutture, in cui le parti hanno ribadito la volontà di continuare a collaborare sulle tematiche di interesse comune

Nella giornata di ieri il Prefetto Salvatore Pasquariello ha ricevuto l’Ingegner Elvio Porcedda al quale è stato attribuito, da parte del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - l’incarico di Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio a decorrere dal 2 settembre 2021, subentrando all’Ingegner Amedeo Pappalardo, trasferito al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia.

L’Ingegner Elvio Porcedda proviene dalla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige con sede a Padova, come Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

I nuovi vertici Inail

Sempre in mattinata il Prefetto ha successivamente ricevuto il dottor Claudio Zanin che dal 1° agosto è responsabile della sede Inail di Sondrio, subentrando al dottor Pietro Luigi Manna, collocato in quiescenza. Il dottor Claudio Zanin proviene dalla Direzione Regionale della Lombardia come responsabile del processo prevenzione.

Il Prefetto di Sondrio, dopo aver espresso ad entrambi i Dirigenti i suoi migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, ha precisato di essere rimasto particolarmente soddisfatto circa gli esisti dei predetti incontri, durante i quali è stata ribadita la volontà di proseguire ad occuparsi, in stretto raccordo, delle tematiche di comune interesse. d occuparsi, in stretto raccordo, delle tematiche di comune interesse.