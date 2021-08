Cade in moto sul Passo Gavia, 47enne trasportata al Morelli in codice rosso

Brutto incidente oggi sulla strada del Passo del Gavia: dopo aver "scollinato" il Passo, quando già si trovava da circa 5 chilometri nel territorio della provincia di Brescia, una donna 47enne che stava procedendo in discesa in direzione di Ponte di Legno, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua moto mentre si stava accingendo ad affrontare un tornante e, insieme alla sua due ruote, ha fatto un piccolo "volo" di pochi metri finendo nella parte sottostante della strada stessa.

Alla scena ha assistito il compagno della donna che stava percorrendo a sua volta il Passo del Gavia a bordo di un'altra moto ed è stato lui stesso ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Breno, i Vigili del Fuoco di Sondrio, un'ambulanza e l'elisoccorso di Sondrio.

I soccorritori, allertati in codice rosso, hanno provveduto a immobilizzare la donna e a posizionarla su una barella. La motociclista è poi stata trasportata in elicottero all'ospedale Morelli di Sondalo dove è giunta, sempre in codice rosso, attorno alle 15.45.