Auto ribaltata a Somaggia, in gravissime condizioni un 43enne

Un uomo di 43 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni presso l'ospedale civile di Sondrio dopo essersi ribaltato con la propria auto. Il grave incidente attorno alle ore 17,10 di martedì 8 giugno a Somaggia, frazione del comune di Samolaco, in Valchiavenna, in via Nazionale, lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga".

In pochi minuti sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Mese e di Sondrio, oltre che un'ambulanza e l'automedica. Viste le condizioni in cui versava il 43enne si è ritenuto di chiedere aiuto all'elicottero Areu di soccorso per il trasporto urgente del malcapitato presso il nosocomio del capoluogo valtellinese dove ora si trova ricoverato in codice rosso, indice di massima gravità.

Nessuna altra autovettura è rimasta coinvolta nell'incidente. Stando alle prime ricostruzioni l'auto si sarebbe ribaltata dopo uno scontro con il guard trail che in quel tratto costeggia la strada. Su quanto accaduto stanno operando i carabinieri.