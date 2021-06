Val Masino, un'estate a tutta natura

La natura in primo piano ma anche la musica, la cultura, l'enogastronomia, la scienza, le tradizioni e il divertimento: l'estate in Val Masino sarà all'insegna della ripartenza. Tante proposte, nei weekend e durante la settimana, per tutte le età, sia per chi sceglierà di soggiornare per brevi o lunghi periodi sia per chi raggiunge la valle per un giorno soltanto.

Nel rispetto delle misure di sicurezza legate al covid, l'amministrazione comunale e gli operatori della Val Masino hanno messo a punto occasioni di svago per tutti i gusti. Il primo appuntamento, che anticipa di poche ore l'estate, è in calendario per sabato 19 e domenica 20 giugno: il weekend della fitolimurgia è dedicato alle piante spontanee per imparare a riconoscerle e a utilizzarle, fino a gustarle a tavola grazie agli speciali menù preparati dagli chef dei ristoranti della valle. Il programma prevede una camminata che da San Martino, lungo la pista ciclopedonale, raggiungerà Cataeggio, dove, nella sala consiliare del municipio, si proseguirà con la narrazione dei simboli botanici nei capolavori artistici. Un appuntamento che unisce lo svago alla voglia di scoperta che anima i turisti in vacanza con tempo da dedicare a nuovi interessi: un'anteprima dell'estate in Val Masino che sarà piacevole ma anche interessante, divertente e piena di sorprese.

Tante idee per i più piccoli

Nell'allestimento del programma, l'amministrazione comunale ha pensato prima di tutto ai bambini, per tanti mesi privati della socialità, che avranno la possibilità di rendere indimenticabili le loro vacanze estive: questa settimana è iniziato il corso di arrampicata su roccia con le guide alpine di "Oltre la verticale", due giorni alla settimana per tutti il mese di giugno, mattina e pomeriggio.

A luglio torna il centro estivo diurno di Legambiente Lombardia alla Casera dei Bagni di Masino di proprietà di Ersaf: due turni di quattro giorni, dalle 9.30 alle 16.30, per un programma che prevede passeggiate, giochi, laboratori creativi e molto altro nella natura. Due iniziative completamente gratuite per i residenti.

"Come amministrazione comunale, oltre ad organizzare i centri estivi, ci siamo impegnati a sostenere le spese per i bambini e i ragazzi di Val Masino che vorranno partecipare - spiega il vice sindaco Stefania Angileri -. Per loro, l'iscrizione e la frequenza sono completamente gratuite: dopo un anno difficile hanno la possibilità di ritrovare la normalità, di divertirsi insieme ai loro amici e di fare nuove conoscenze. Ci auguriamo che siano in molti a sfruttare questa opportunità e a partecipare ai tanti eventi che abbiamo promosso per loro nei mesi estivi".

Insieme ai residenti sono molti i bambini e i ragazzi che trascorrono l'estate in Val Masino e a loro sono offerti una serie di appuntamenti, molti dei quali gratuiti per tutti, come escursioni, laboratori, baby dance, passeggiate naturalistiche, oltre ai "Family weekend" che coinvolgeranno anche i loro genitori con proposte di sicuro interesse.

L'enogastronomia locale

Per gli amanti del buon mangiare interessati a scoprire i sapori di un tempo sono stati ideati gli "Eventi gourmet": la tradizione gastronomica locale da conoscere e da assaggiare con la degustazione dei piatti tipici preparati in collaborazione con gli operatori della valle.

Non mancano le escursioni per ammirare spettacolari paesaggi, le lezioni di pilates, i mercatini, le serate astronomiche e le mostre. Due i concerti: il 5 agosto con l'Orchestra Fiati della Valtellina e il 19 con Indialucia per Alpi Sonanti. Alcune delle attività si svolgeranno all'interno della tensostruttura allestita presso l'Info Point di San Martino, al riparo dal sole, ma tutto il resto sarà all'aria aperta, condizioni meteorologiche permettendo.

Il programma completo degli eventi è pubblicato sul sito internet www.valmasino.info e seguendo le pagine Facebook e Instagram di Val Masino Turismo si potrà essere sempre aggiornati.