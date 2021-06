Sondrio Festival, questa sera il via in piazza Garibaldi

Prende il via stasera, in piazza Garibaldi, l'edizione 2021 del "Sondrio Festival", manifestazione organizzata da Assomidop.

Da oggi fino a domenica verranno proiettati i documentari già in concorso nell'edizione 2020, tenutasi in streaming e non in presenza a causa delle restrizioni legate al covid.

Il programma odierno

Stasera, a partire dalle 20,30 verranno proiettati due documentari: "Felis Gatto Sarvægo", girato tra Liguria e Piemonte, del regista Paolo Rossi e "Monte Suswa: vita sul vulcano" del regista tedesco Oliver Goetzl e le cui immagini porteranno lo spettatore nella Rift Valley, in Kenya.

La prima serata del Sondrio Festival, poi, avrà come ospite speciale Luca Schiera, presidente dei "Ragni di Lecco" che, intervistato da Gigliola Amonini, racconterà l'esperienza vissuta nel settembre 2019 insieme a Matteo Della Bordella e Matteo De Zaiacomo, che li ha portati a scalare il Baghirati IV (6193 metri) nellì'Himalaya indiano.

Prenotazione obbligatoria

Si potrà assistere alle proiezioni gratuitamente, ma, viste sempre le restrizioni legate al covid, l'ingresso sarà consentito a un massimo di 200 persone. E' per questo necessario prenotare il proprio posto sul sito www.sondriofestival.it, mentre chi si presenterà in piazza Garibaldi ogni sera senza prenotazione dovrà sperare che i posti disponibili non si siano già esauriti proprio in fase di prenotazione. Per la serata odierna, ad esempio, i posti sono già esauriti