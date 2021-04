Sondrio, alla biblioteca 'Pio Rajna' garantiti tutti i servizi al pubblico

Riaperte anche le sale per lo studio. I posti devono essere prenotati allo Sportello virtuale e valgono per l'intera giornata.

A seguito del passaggio della Lombardia a zona gialla, la biblioteca "Pio Rajna" è in grado di garantire tutti i servizi al pubblico, compresi i posti messi a disposizione per lo studio, venti in totale, che devono essere prenotati allo Sportello virtuale del Comune di Sondrio. La prenotazione vale per l'intera giornata.

La biblioteca è aperta il lunedì dalle 14 alle 18 e da martedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Chi vi accede deve indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca, disinfettarsi le mani e mantenere il distanziamento degli altri utenti. La raccomandazione per questo periodo è di effettuare la prenotazione di libri, dvd e cd da casa: attraverso il sito internet della Biblioteche della Provincia di Sondrio, scrivendo a biblioteca@comune.sondrio.it o chiamando lo 0342 526273. Il ritiro dei documenti in biblioteca può essere prenotato allo Sportello virtuale del Comune di Sondrio, mentre per le restituzioni si possono utilizzare le scatole poste all'ingresso. Infine, per la consultazione in biblioteca dei fondi speciali o di altri documenti, che non possono essere prestati, è necessario inoltrare una richiesta per concordare date e orari.