Covid, partita la campagna vaccinale per gli operatori ospedalieri della provincia di Sondrio

Alle ore 14 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, è iniziata la campagna vaccinale anti covid che coinvolge il personale di Asst: oggi e per il resto della settimana si prosegue a Sondrio e giovedì, venerdì e sabato anche a Sondalo. Da lunedì 11 si continuerà a Sondrio e Sondalo con l'obiettivo di vaccinare tutto il personale. Sempre lunedì 11 e per i giorni seguenti si procederà con Chiavenna dove, considerato il numero ridotto di dipendenti, si conta di concludere a metà della settimana prossima.

Dopo le 3500 dosi giunte il 30 dicembre, ne sono attese altre duemila e più per domani. Presso la farmacia dell'Ospedale di Sondrio vengono conservate anche le dosi destinate all'Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona che saranno consegnate non appena partirà la campagna per i loro dipendenti.

Per quanto riguarda la somministrazione ai medici di base, l'Asst, in collaborazione con Ats, prevede di organizzare una giornata a loro dedicata, presumibilmente il sabato, in quanto i loro ambulatori sono chiusi. Già a partire da prossimi giorni, inoltre, si comincerà ad invitare le Rsa ad attivarsi per far partire la campagna per gli ospiti e il personale. Terminata la somministrazione dei vaccini al personale Asst e Ats si procederà con il personale e i volontari del primo soccorso.