Coronavirus, aggiornato il dato dei decessi ufficiali in provincia di Sondrio: ora sono 516

Lungo le ultime 24 ore, le persone della provincia di Sondrio risultate positive al tampone covid-19 sono state 63, tutte del territorio tranne che in un caso, riferito ad un anziano delle case di riposo. Da febbraio, inizio dell'emergenza, i valtellinesi e valchiavennaschi risultati positivi al coronavirus sono stati 13838.

Ora globalmente i soggetti sul territorio risultati positivi al tampone orofaringeo sono 12883 mentre gli anziani delle RSA provinciali contagiati sono 955. Oggi il numero preciso delle persone ancora positive al coronavirus è di 1686 soggetti, 44 in meno rispetto a ieri.

Decessi e guariti

Colpisce, tra i dati di giornata forniti da Ats della Montagna, il numero dei morti a causa del covid-19 in Valtellina e Valchiavenna: addiritura 15. Il numero elevato, come spiegato dalla stessa Ats, contempla i decessi avvenuti tra il 16 marzo ed il 2 aprile. Una sorta di triste aggiornamento delle statistiche. Ora sono quindi 516 i periti ufficiali in provincia di Sondrio da fine febbraio 2020.

Infine, il numero delle persone definitivamente guarite (o negativizzate) dal coronavirus. Oggi le persone che hanno superato la fase di contagio sono 92: complessivamente 11636.

