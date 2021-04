Coronavirus, aumentano le persone che hanno superato la positività in provincia di Sondrio

Lungo le ultime 24 ore, le persone della provincia di Sondrio risultate positive al tampone covid-19 sono state 46, tutte del territorio. Da febbraio, inizio dell'emergenza, i valtellinesi e valchiavennaschi risultati positivi al coronavirus sono stati 13734.

Ora globalmente i soggetti sul territorio risultati positivi al tampone orofaringeo sono 12780 mentre gli anziani delle RSA provinciali contagiati sono 954, uno in meno rispetto a ieri per un ricalcolo da parte di Ats. Oggi il numero preciso delle persone ancora positive al coronavirus è di 1765 soggetti, 67 in meno rispetto a ieri.

Decessi e guariti

Secondo i dati di ATS della Montagna, in Valtellina e Valchiavenna non si sono registrati decessi riconducibil al covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono quindi 501 i periti in provincia di Sondrio da fine febbraio 2020.

Infine, il dato più positivo di giornata, il numero delle persone definitivamente guarite (o negativizzate) dal coronavirus. Oggi le persone che hanno superato la fase di contagio sono 113: complessivamente 11468.

