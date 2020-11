Zona rossa, non si può andare a Livigno per fare rifornimento di carburante

Raggiungere Livigno per effettuare il rifornimento di carburante non è consentito. Non sarà possibile raggiungere il Piccolo Tibet per comprare benzina o gasolio fintanto che la provincia di Sondrio rimarrà "zona rossa", come previsto dall'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza il 4 novembre scorso.

A specificarlo è stata una nota della Prefettura di Sondrio «L’opportunità di recarsi nel territorio comunale di Livigno per effettuare rifornimento di carburante è riconosciuta solo in favore dei residenti nel Comune di Valdidentro, nel cui territorio non sono presenti impianti di carburante, e degli autotrasportatori.