La campagna vaccinale massiva in Lombardia prende forma. Ecco il video tutorial che spiega passo per passo come funziona il nuovo portale delle Poste Italiane per prenotare i vaccini covid-19.

Il nuovo sistema, qui spiegato con un breve video illustrativo, sarà operativo a partire da oggi, venerdì 2 aprile 2021, e con una breve procedura permetterà di ottenere il foglio di prenotazione necessario per ricevere la dose del vaccino contro il Coronavirus.