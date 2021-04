Al via il bando "Protezione Famiglia": contributi a partire da 500 euro

Nell'ambito di Sondrio le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tra il 15 e il 22 aprile

La Regione Lombardia, attraverso il bando "Protezione famiglia", mette a disposizione delle famiglie residenti nei comuni del mandamento di Sondrio, colpite dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria, contributi per oltre 137 mila euro, che saranno erogati a partire da un minimo di 500 euro. C'è tempo una settimana, a partire da domani, per presentare la domanda.

Il componente del nucleo familiare che presenta la domanda deve essere in possesso di una serie di requisiti: essere residente in Lombardia; essere genitore di almeno un figlio minore di 18 anni a carico e residente nel nucleo familiare; avere un Isee 2021 non superiore a 30 mila euro; avere avuto un calo dell'attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma, legato al covid-19 a partire dal 31 gennaio 2020. Nello specifico, la situazione dovrà essere dimostrabile da una delle seguenti situazioni: cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale; disoccupazione; nel caso di partita Iva individuale, il calo di almeno un terzo del fatturato tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 oppure l'attivazione dopo il 1° gennaio 2019.

È inoltre prevista l'erogazione di una quota aggiuntiva rispetto ai 500 euro del contributo di base nel caso di maggiori fragilità del nucleo familiare: il numero dei figli; la residenza in Lombardia da dieci o più anni; la presenza di donne in gravidanza, di persone disabili o non autosufficienti; l'esistenza di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

Per i residenti nei comuni dell'Ambito di Sondrio, la domanda deve essere presentata solo via internet, accedendo al sito www.bandi.regione.lombardia.it , dalle ore 10 di giovedì 15 alle ore 12 del 22 aprile. Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio di Piano di Sondrio chiamando il numero 0342 526428 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o inviando un'e-mail a ufficiodipiano@comune.sondrio. it.