Giro d'Italia 2020: Valtellina grande protagonista con l'inedita scalata ai laghi di Cancano

Il Giro d'Italia torna in Valtellina da protagonista. Sono due le tappe che coinvolgeranno la provincia di Sondrio nell'edizione numero 103, quella del 2020. Non saranno certamente tappe banali visto che, come spesso accade quando la carovana rosa transita in Valtellina, si svolgeranno negli ultimi giorni del Giro, proprio quando solitamente i primi in classifica si giocano la maglia rosa.

Il Giro d'Italia 2020

Partenza a Budapest il 9 maggio e arrivo a Milano il 31 per il Giro d'Italia 2020. L'edizione numero 103 prevede 21 tappe, per un totale di 3.579,8 km e 45.000 metri di dislivello (circa mille in meno del 2019) con: 3 tappe a cronometro, sei pianeggianti, sette di media difficoltà e cinque di alta montagna, per un totale di sette arrivi in salita. Il Passo dello Stelvio sarà la Cima Coppi. Per la prima volta una tappa partirà all'interno di una base militare, da Rivolto, sede del 2° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Nel 2020 torna dunque a Milano l'arrivo del Giro d'Italia, dopo tre anni di assenza: sarà la 78esima volta che ospiterà la tappa conclusiva della Corsa Rosa. Si parte da Budapest con una cronometro di 8.6 km, poi altre due tappe in Ungheria. Rientro in Italia e tre frazioni in Sicilia, con il primo arrivo in quota sull'Etna. Dopo una tappa in Calabria e due in Puglia, la carovana torna verso Nord lungo l'Adriatico: l'arrivo a Rimini omaggerà il grande regista Federico Fellini nel centenario della nascita, a Cesenatico il ricordo a Pantani, con la volata attesa davanti alla statua del Pirata. La "Wine Stage" di questa edizione sarà la cronometro del Prosecco Superiore da Conegliano a Valdobbiadene. Novità assoluta lo start dalla base friulana di Rivolto. Con i 4 arrivi in salita a Piancavallo, Madonna di Campiglio, Laghi di Cancano (ascesa inedita) e Sestriere (con le scalate del Colle dell'Agnello, Izoard e Monginevro) si deciderà il Giro 2020. La conclusione sarà la cronometro di 16.8 km da Cernusco sul Naviglio (Città Europea dello Sport) a Milano, in piazza Duomo.

Prima tappa valtellinese

I corridori arriveranno in provincia di Sondrio giovedì 28 maggio 2020 quando dopo esser partiti da Pinzolo, in Trentino, ed aver scalato il Passo dello Stelvio, raggiungeranno Bormio e l'Alta Valle per poi approcciarsi all'ascesa ai laghi di Cancano. Sarà la prima volta che il Giro d'Italia si cimenta sui tornanti, all'interno del territorio comunale di Valdidentro, per raggiungere le torri di Fraele. La tappa sarà lunga 209 chilometri.

Grande la soddisfazione del Comune di Valdidentro, presente a Milano durante la prsentazione ufficiale del Giro 2020. «Un lavoro di squadra durato un anno, che ha portato a questo risultato storico. Un ringraziamento particolare a Regione Lombardia, Parco Nazionale dello Stelvio - Lombardia, ERSAF e tutti gli altri enti coinvolti per aver creduto fortemente in questo obiettivo e nel nostro territorio. Per la Valdidentro e l'Alta Valtellina un'altra grande occasione: a pochi mesi di distanza dalla vittoria della candidatura olimpica e paralimpica un altro evento di primissimo livello che permetterà una promozione ed una vetrina di livello mondiale del nostro territorio e del nostro comprensorio» ha commentato il gruppo di maggioranza di Valdidentro.

Seconda tappa valtellinese

Il giorno seguente, venerdì 29 maggio 2020, andrà in scena la diciannovesima frazione da Morbegno ad Asti. Una tappa che seppur pianeggiante, programmata a cuscinetto tra le due tappe probabilmente più dure del Giro d'Italia numero 103, sarà la più lunga dell'edizione 2020 con i suoi 251 chilometri.

