Le Sardine lombarde fanno squadra passando alla fase 2: coinvolgere tutti i Consigli comunali contro l'odio

A pochi giorni dalle importante elezioni regionali in Emilia-Romagna tornano alla ribalta, anche in Lombardia, le Sardine, il movimento popolare spontaneo nato proprio a Bologna lo scorso novembre.

È così che i rappresentanti di alcuni comitati locali lombardi, compresi quelli della provincia di Sondrio, si sono riuniti nei giorni scorsi a Milano per la prima assemblea dei rappresentanti delle Sardine in Lombardia. Un passo avanti, dopo le numerose manifestazioni di piazza, per istituzionalizzare e legittimare maggiormente il movimento popolare.

«L'incontro di Milano è stata un’occasione di condivisione e di primo confronto tra realtà presenti su territori diversi, ma accumunate dagli stessi valori che le Sardine propongono. L’obiettivo è quello di una visione sinergica e di azioni coordinate a livello regionale. Inizialmente lavoreremo con le province più vicine e per geografia e per caratteristiche come Bergamo, Brescia, Como e Lecco per poi estendere ad altre realtà e contestualizzare in maniera più ampia anche le nostre istanze locali» ha dichiarato il rappresentante valtellinese, Giorgio Rocca.

La prima azione condivisa

L'assemblea lombarda è stata anche l'occasione per lanciare la prima operazione condivisa, #incomunesenzaodio. Una richiesta precisa e netta, diretta a tutti gli amministratori dei comuni della Lombardia.

«Stiamo scrivendo ai sindaci, assessori e consiglieri comunali chiedendogli di approvare un documento che faccia del contrasto all’odio, razzismo e xenofobia una priorità per la propria amministrazione. Oggi in Lombardia, come tra qualche giorno in Emilia Romagna, c’è da prendere una scelta chiara e netta: essere dalla parte di chi strumentalizza le nostre paure o chi vuole che cessi questo clima di odio diffuso. Noi scegliamo di dire stop a odio, razzismo e xenofobia» ha concluso Rocca.

La nota pubblica delle Sardine lombarde