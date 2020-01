Lombardia: il presidente Fontana a lezione dall'Accademia del Pizzocchero

Una parentesi di lavoro diversa dal solito oggi per il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha partecipato con entusiasmo e ottimi risultati a un "tutorial" dal vivo sulla preparazione del piatto tipico della Valtellina, i pizzoccheri.

Il presidente ha dapprima seguito con interesse la preparazione dell'impasto, a base di farina di grano saraceno, farina bianca e acqua. Nella fase successiva, con il mattarello è stata tirata la sfoglia fino ad uno spessore di 2-3 mm dalla quale si ricavano delle fasce di 7-8 cm. A questo punto il governatore della Lombardia ha dato dimostrazione della sua passione per la cucina tagliando i pizzoccheri sotto gli occhi esperti di una esponente dell'Accademia del Pizzocchero di Teglio.

L'orgoglio di Massimo Sertori

Insieme al presidente Fontana, si è cimentato nella preparazione del piatto tipico della Valtellina anche l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori. La valutazione espressa per entrambi ha superato abbondantemente la sufficienza.

«È sempre un'esperienza affascinante preparare con le proprie mani, la creatività, l'estro ma anche il rigore per le ricette della nostra stupenda Valtellina - ha commentato Sertori - piatti ricchi non solo di gusto ma anche di storia, tradizione e cultura. Non è un caso se tra i fattori di attrattività della nostra bella Lombardia ci sono anche i prodotti e i piatti tipici, in grado affascinare turisti e viaggiatori che da ogni parte del mondo vengono a trovarci e poi si innamorano dei nostri paesaggi, delle bellezze artistiche e architettoniche e, anche, della nostra arte culinaria".

L'occasione per il siparietto gastronomico è stata l'inaugurazione della mostra fotografica 'A la moda vegia - mestieri di ieri, bambini di oggi', aperta oggi a Palazzo Lombardia, Spazio mostre N3 e organizzata dal Centro culturale Tellino, Accademia del Pizzocchero di Teglio, Arga Lombardia Liguria, associazione interregionale di giornalisti agroambiente e food, in collaborazione con Regione Lombardia.