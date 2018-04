Piano di investimenti comunicato da Trenord, la CISL: "Resta sullo sfondo il problema della linea ferroviaria"

"Accogliamo positivamente - ha dichiarato Michele Fedele, referente del settore trasporti Cisl di Sondrio - l'annuncio da parte di Trenord circa l'avvio di un piano di investimenti di 415 milioni, mirato al rinnovo del materiale rotabile e all'assunzione di capitreno e macchinisti".

"E' infatti estremamente urgente intervenire al più presto anche perché la situazione è divenuta oramai insostenibile, soprattutto per la nostra provincia che, data la sua marginalità e la connotazione turistica del suo territorio, ha un bisogno impellente di un trasporto ferroviario efficiente".

"A fronte degli investimenti annunciati da Trenord, riteniamo però fondamentale non tralasciare la questione della manutenzione quotidiana, in quanto il tempo occorrente per il rinnovo delle carrozze e degli impianti sui treni vedrà un arco temporale di almeno tre anni quando, invece, è necessario che il servizio di trasporto ferroviario dia segnali di miglioramento sin da subito".

"Altra questione di fondamentale importanza è quella inerente gli interventi sulle nostre linee ferroviarie. Infatti, mettere treni rinnovati su linee ferroviarie 'disastrate' non migliorerà di molto la situazione, permanendo i guasti ai passaggi a livello e alle linee elettriche con conseguenti ritardi e soppressioni".

"Pertanto, è necessario che Trenord e Regione Lombardia si attivino con decisione nei confronti di RFI, società che gestisce le linee ferroviarie, al fine di predisporre un piano di interventi concomitante da effettuarsi negli stessi tempi: da una parte Trenord sul materiale rotabile e dall'altra RFI sulla linea ferroviaria".

"Nel frattempo restiamo in attesa di conoscere le risultanze dell'incontro con i vertici di RFI, richiesto qualche giorno addietro dal Presidente della Provincia Luca Della Bitta e dall'Assessore regionale Massimo Sertori, per poter avere ulteriori notizie e porre in essere le conseguenti analisi circa le prospettive del nostro trasporto ferroviario".