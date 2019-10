Fondi dal demanio idrico 2018: 19 milioni di euro per Valtellina e Valchiavenna

Si è concluso l’iter con il quale sono stati destinati per l’anno 2019 i fondi provenienti dal demanio idrico. Nella giornata di mercoledì 2 ottobre 2019 il Presidente della Provincia ha frimato la delibera che consente di dare il via all’utilizzo delle risorse a disposizione del territorio. Nella seduta dello scorso 12 settembre, il Comitato di Coordinamento dell’AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale) della Provincia di Sondrio, composto da Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, CCIAA di Sondrio e Comune di Sondrio, ha definito il programma degli interventi da finanziare con i fondi dei canoni del de manio idrico riscossi nell’anno 2018, ammontanti ad euro 19.251.220,00.

Regione Lombardia e Provincia di Sondrio hanno successivamente approvato e deliberato l’elenco delle opere pubbliche e le quote di finanziamento assegnate ai soggetti beneficiari e attuatori degli interventi. Dando continuità alla strategia avviata con la scorsa programmazione sono stati individuati anche una serie di interventi che dovranno trovare conferma nelle prossime programmazioni AQST 2020 e 2021.

La somma per il programma 2019 è di 19.251.220 euro, di cui 13.551.220 euro per interventi e opere pubbliche in conto capitale e 5.500.000 euro per spese correnti. La quota destinata agli interventi in conto capitale, pari a 13.751.220 euro, viene utilizzata dalla Provincia di Sondrio per euro 5.025.000 per interventi di manutenzione e riqualificazione

delle strade provinciali e delle scuole superiori mentre i restanti 8.726.220 euro sono destinati ad interventi per opere pubbliche in carico alle cinque Comunità Montane, a una ventina di Comuni, alla Camera di Commercio di Sondrio, ai Centri di formazione professionale e all’ASST Valtellina.

Gi ambiti che assorbono la maggior parte di fondi disponibili sono quelli del sistema viario (manutenzione straordinaria, asfaltature, messa in sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali e comunali, per un totale di 4.575.000 euro) e del potenziamento delle infrastrutture turistiche e produttive (piste ciclabili, rete escursionistica, palestre, centri sportivi per 5.790.000 euro). A seguire i fondi per il risparmio energetico e riqualificazione urbana per 3.386.220 euro (scuole, centri di formazione, ASST Valtellina).

La somma a disposizione in conto esercizio, pari a 5.500.000 euro, viene impiegata per la maggior parte (4.300.000 euro) per l’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alla Provincia in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, protezione civile, ambiente, turismo, polizia locale, ecc.

Le risorse rimanenti sono indirizzate al sostegno del turismo (655.000 euro per Infopoint, promozione cicloturismo, skipass provinciale, portale Valtellina.it, promozione Valfurva), alle iniziative promosse dalla CCIAA di Sondrio (200.000 euro), all'iniziativa fiumi puliti per 90.000 euro e 255.000 euro al sostegno di attività di marketing territoriale.

«Anche quest’anno le somme provenienti dai fondi del demanio idrico potranno dare una boccata d’ossigeno agli enti che sempre più hanno difficoltà a reperire le risorse necessarie per rispondere alle esigenze del proprio territorio. Si tratta, per la maggior parte, di interventi strutturali che servono a garantire e, dove possibile, migliorare i servizi ai cittadini (strade, scuole, infrastrutture sportive e turistiche). La restante parte, ma non meno importante, tolte le somme necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione alla Provincia, è volta al sostegno di differenti iniziative, tra cui quelle legate alla promozione turistica della nostra provincia. In questo ambito, un riguardo particolare è stato riservato al territorio della Valfurva, che da mesi paga l’emergenza e le criticità dovute al movimento franoso del Ruinon» ha spiegato il presidente della Provincia di Sondrio, Elio Moretti.