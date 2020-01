Brexit, cause e conseguenze: un incontro a Morbegno

“Come siamo arrivati alla Brexit? Quali lezioni possiamo imparare, come italiani ed europei, da questa situazione?” è questa la domanda alla base dell’incontro pubblico che si terrà domenica, 12 gennaio 2020, a Morbegno. Organizzato dal circolo dem “Giulio Spini”, l’incontro vedrà come relatori Alessandro Alfieri e Andrea Pareschi, che si confronteranno col pubblico su cause e conseguenze della Brexit.

Alessandro Alfieri, senatore del Partito democratico e membro della Commissione Affari esteri, è nato a Varese nel 1972. Laureato in Economia, ha successivamente lavorato per il Ministero degli Affari Esteri: è stato responsabile delle Relazioni Internazionali per la provincia di Milano e ha seguito la candidatura di Milano per l’Expo 2015.

Andrea Pareschi, nato nel 1991 a Bologna, ha conseguito il dottorato congiunto in Scienza Politica, Politica europea e Relazioni Internazionali tra Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università di Siena, Università di Firenze con una tesi sulla corrispondenza tra le opinioni dei cittadini e delle élite politiche a proposito del processo di integrazione europea. Grande esperto di sistema politico inglese, ha effettuato un periodo di ricerca sul campo presso il King’s College di Londra ed è autore di apprezzate pubblicazioni sulla Brexit.

«Oggi nel Regno Unito risiedono e lavorano circa 700 mila italiani: Tra di loro, soprattutto a Londra, ci sono diversi valtellinesi e valchiavennaschi che negli anni hanno preferito espatriare in cerca di occasioni di lavoro e di vita migliori» ha spiegato Federico Gusmeroli, coordinatore del circolo dem. «Anche solo per questo motivo, non possiamo non interessarci alla scelta del Regno Unito di lasciare definitivamente l’Unione europea, che dopo mesi di rinvii e ripensamenti sembra ora arrivata alle fasi finali. Cercheremo inoltre, grazie all’esperienza dei relatori, di comprendere meglio quali sono le lezioni che la Brexit ha insegnato, soprattutto a noi italiani».

L’incontro, aperto a tutti, si terrà presso la Sala del Museo Civico a Morbegno, con inizio alle 17.30.