Va forte il noleggio in provincia di Sondrio, nel 2019 si registra +9,2%

Piace agli italiani il noleggio, attività in crescita tanto che nel 2019, secondo un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, le imprese del settore sono aumentate del 3,7%, arrivando a 29 mila con un totale di 49 mila addetti.

Le attività di noleggio in Lombardia vedono Milano prima con 1.689 attività (+3,1%), di cui 507 noleggi di autovetture e veicoli leggeri (erano 458 nel 2018), 84 noleggi di attrezzature sportive e ricreative (erano 80), 52 noleggi di imbarcazioni da diporto (erano 49) e 23 noleggi di aereo. Seguono Brescia con 609 attività (+4,5%), Bergamo con 368 (+4,8%), Varese con 282 (+3,3%) e Monza Brianza con 243 (+5,7%).

L'incremento della provincia di Sondrio

Tra 2018 e 2019 crescono in percentuale soprattutto Sondrio, capace di registra un netto segno positivo pari al +9,2%, oltre che Mantova (+8,2%) e Cremona (+6,7%). Oltre 4 mila gli addetti a Milano e 800 a Brescia e Bergamo.

Nei settori "estivi" la Lombardia conta 10 attività di noleggio di attrezzature sportive di cui 4 a Sondrio, un centinaio per le biciclette, prima Brescia con 28 seguita da Milano (18) e Bergamo (15), 210 di noleggio di imbarcazioni (77 a Brescia, 52 a Milano e 27 a Como), 112 di attrezzature sportive e ricreative (38 a Sondrio e 24 a Brescia), 41 nel trasporto aereo (23 a Milano).

La situzione nazionale

Prima è la Lombardia con 3988 ditte, seguita da Lazio (3585), Campania (3032) e Sicilia (2.481). In realtà, a seconda della zona sono diversi i tipi di noleggio. Trento, ad esempio, è prima per noleggi di biciclette e attrezzature sportive, mentre Sassari per noleggio di imbarcazioni da diporto e pedalò. Roma è al primo posto per noleggio di autovetture e aerei e Milano per cessione dei diritti di proprietà intellettuale e simili. Tra i settori con più attività vi sono il noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri (8.225 di cui 1.142 in Lombardia), il noleggio di macchinari con 6.730 e il noleggio di attrezzature sportive e ricreative con 5.502 (prime Sardegna e Sicilia con rispettivamente 641 e 569 attività, terza la Campania con 527).