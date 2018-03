Iperal lancia il Talent Day: incontro e confronto con 24 neo laureati

Da una parte i talenti locali, giovani neolaureati prossimi a inserirsi nel mondo del lavoro, dall’altra una grande azienda della provincia di Sondrio come Iperal che, proprio grazie ai suoi collaboratori, cresce di anno in anno.Due realtà parallele, che hanno sin qui percorso strade diverse, destinate però a incontrarsi. L’occasione è fornita da Talent Day, un’iniziativa unica nel suo genere per il contesto provinciale, che la società presieduta dall’imprenditore Sondriese Antonio Tirelli ha lanciato per la giornata di venerdì 2 marzo coinvolgendo ventiquattro neolaureati delle provincie di Sondrio, Lecco e Como che si sono laureati in discipline diverse nei mesi scorsi.

Per Iperal l’opportunità di incontrare giovani motivati e determinati pronti ad entrare nel mondo del lavoro, per i neolaureati l’occasione di conoscere da vicino una delle più importanti aziende della provincia di Sondrio con oltre 2500 fra dipendenti e collaboratori, presente in sette province della Lombardia con 37 punti vendita. Iperal, a partire dalla Valtellina e nelle zone in cui si è insediato, si è fatto promotore di iniziative per il territorio valorizzando le produzioni enogastronomiche tipiche e sostenendo i progetti a favore delle comunità locali.

Un incontro che è insieme un confronto, più precisamente un’interazione fra i giovani freschi di laurea ei responsabili di direzione di Iperal che approfondiranno ciascuno la propria area di competenza: acquisti e mercati, marketing e comunicazione, sistemi informativi, risorse umane, ufficio tecnico e sviluppo, amministrazione e vendite. Ambiti lavorativi che prevedono competenze diverse ma che richiedono tutti una solida preparazione e una forte motivazione. Al termine della presentazione, gli ospiti potranno interagire con i responsabili di direzione e conoscere nel dettaglio il processo di selezione del personale applicato da Iperal.

È inoltre prevista la presentazione di un video che illustra il mondo Iperal attraverso i volti di chi lavora ogni giorno per soddisfare la clientela. Un percorso a ritroso nel tempo che segue i dipendenti di Iperal nella selezione dei prodotti, nell’organizzazione dei trasporti presso il centro distributivo, nell’allestimento del punto vendita. O ancora nella lavorazione dei prodotti ‘Fatti da noi che contraddistinguono la qualità e la convenienza dell’offerta Iperal. Per concludere con gli addetti alle vendite e il personale alle casse: tante persone, uomini e donne, tutte ugualmente preparate e motivate, ciascuna nel proprio settore, che s’impegnano ogni giorno per garantire il meglio ai clienti.