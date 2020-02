La green week della sostenibilità arriva in Valtellina: Tessuti di Sondrio apre le sue porte al pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SondrioToday

Grande attesa per la visita a Tessuti di Sondrio nell’ambito della Green Week (www.greenweekfestival.it), la settimana della Green Economy che da martedì 25 febbraio a domenica 1 marzo attraverserà Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e arriverà fino in Toscana per scoprire e raccontare i luoghi di eccellenza della produzione green.

Ad aprire le proprie porte ai visitatori saranno oltre venti aziende che hanno scelto di adottare processi o di realizzare prodotti ecosostenibili e che vogliono far conoscere le proprie pratiche "green" e di Corporate Social Responsibility. Tali aziende investono molto, anche come leva competitiva, su tematiche quali l’economia circolare, il riuso, la gestione dei rifiuti in ottica sostenibile e l’abbattimento delle emissioni, il risparmio energetico e le nuove forme di energia, le nuove tecniche costruttive e la sostenibilità dei mezzi di trasporto, la responsabilità sociale e ambientale d’impresa.

Tessuti di Sondrio

Tessuti di Sondrio è da metà Ottocento produttore leader di tessuti in cotone, lino e misti per l’abbigliamento di alta gamma. La sede è a Sondrio, nel cuore delle Valli Valtellinesi. Per questo motivo da sempre l'azienda è sempre stata attenta alla tutela ambientale e sociale del territorio: l’acqua, il sole e le persone sono le risorse primarie con cui lavorare. Un dovere che si trasferisce nell’obiettivo di contribuire alla protezione e alla salvaguardia degli ecosistemi del mondo, minimizzando gli impatti delle operazioni aziendali.

In occasione del Tour delle Fabbriche della Sostenibilità della Green Week 2020, Tessuti di Sondrio aprirà le proprie porte al pubblico martedì 25 febbraio. Ci sarà una presentazione dell’azienda Tessuti di Sondrio attraverso il racconto di alcuni dei progetti di sostenibilità ambientale e sociale sviluppati negli ultimi dieci anni. Seguirà il tour della fabbrica secondo il flusso logico della produzione, dove si passerà attraverso le principali lavorazioni e nobilitazione dei tessuti, i processi, i trattamenti e i test. Si concluderà il tour con un piccolo rinfresco a base di prodotti gastronomici provenienti dal distretto locale.

Per la visita è necessario registrarsi qui