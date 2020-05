Valgerola, escursionista cade nel bosco e batte la testa: interviene il soccorso alpino

Si è risolto in un paio d’ore l’intervento del soccorso alpino e spleleologico per soccorrere un escursionista infortunatosi dopo una caduta in località Pescegallo, nel territorio comunale di Gerola Alta, a circa 1400 metri di quota. L'uomo nel pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, è caduto mentre era nel bosco e ha battuto la testa.

Fortunatamente non era solo e la persona che era con lui ha chiesto immediatamente aiuto. Sul posto è giunto l’elisoccorso decollato da Caiolo, a supporto dei sei tecnicidel soccorso alpino della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato imbarellato e portato all' ospedale Manzoni di Lecco.