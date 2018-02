Spacciava cocaina all'esterno di un locale pubblico: arrestato

Domenica notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sondrio, nell’ambito di mirati controlli disposti nei week end, hanno operato un controllo antidroga all’esterno di un locale pubblico del sondriese traendo in arresto P.M., operaio 35enne di Teglio, trovato in possesso di circa gr.70 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, divisa in dosi pronte per lo spaccio ed il consumo, un bilancino di precisione e denaro contante in banconote di vario taglio per la somma di € 1.000 circa.

Il giovane, incensurato, era a bordo di autovettura e, dai primi accertamenti, la sostanza stupefacente era destinata al consumo locale nel fine settimana. Condotto presso il Comando, dopo le formalità di rito è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per risalire ai clienti ed alla fonte di approvvigionamento della sostanza.