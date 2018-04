Novità in arrivo per il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno, grazie al bando regionale sugli Info Point, a cui ha partecipato l'ente morbegnese.

“Grazie al lavoro del consiglio di amministrazione che ci ha preceduto - ha dichiarato il presidente Luca Della Sale - potremo beneficiare di alcune misure sul bando di Regione Lombardia dedicato agli uffici turistici. In particolare la sede in piazza Bossi vedrà alcuni interventi migliorativi. A partire da spazi più accoglienti sui due piani degli uffici, nuovi pannelli informativi e facciate rimesse a nuovo. Inoltre il personale verrà arricchito di un'unità. Tutto questo si collega e si inserisce nel progetto che il nuovo CdA vuole perseguire sul territorio, con una rinnovata collaborazione e collegamento con Valgerola e Val Masino, anch'essi Info Point regionali, ma per ovvie ragioni legati più alla stagionalità".

"Vogliamo tornare al centro del mandamento turistico, e diventare, prima possibile, nuovo punto di riferimento, anche a livello operativo, per Valgerola, Val Masino, Valtartano, Valli del Bitto, Costiera dei Cech, fondovalle e Morbegno. Le misure del bando ci possono aiutare in questo senso”