Coronavirus, la Diocesi corre ai ripari: «Niente scambio della pace e solo comunione nella mano»

«In considerazione delle circostanze che si stanno creando, dovute al contagio di COVID-19 (coronavirus) presente in Lombardia si suggerisce di non effettuare lo scambio di pace e di fare in modo che la comunione possa essere distribuita sulla mano, secondo le norme vigenti».

È con questa nota che il vicario generale della Diocesi di Como, referente anche della provincia di Sondrio, don Renato Lanzetti, ha raggiunto i sacerdoti coinvolti dando istruzioni su come comportarsi durante la celebrazione dell'Eucarestia.

Suggerimenti concreti per evitare l'ulteriore contagio del virus "made in China".