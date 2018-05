Frana di Gallivaggio, Sertori: "A breve i lavori per una pista alternativa"

Nella giornata di oggi, giovedì 17 maggio, Massimo Sertori accompagnato da Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, ha visitato i luoghi interessati dalla frana di Galivaggio.

Nell' incontro con i Sindaci della zona è stata elaborata una strategia per i prossimi mesi al fine di rendere fruibile non solo per i cittadini, ma anche per i turisti l'accesso a Madesimo e Campodolcino.

"A piedi abbiamo percorso - ha dichiarato Massimo Sertori - quella che sarà la pista alternativa che andremo a creare in accordo con Anas. Proprio settimana prossima infatti ci sarà un importante incontro in Regione Lombardia con i tecnici di Anas per vedere di affinare gli ultimi elementi tecnici".

"Le risorse sono già state messe a disposizione da Regione Lombardia e Anas. L'obiettivo è quello di creare una pista che consenta il collegamento a monte della frana per le 1500 persone di Madesimo e Campodolcino che purtroppo stanno subendo questo disagio, ma anche per salvare la stagione turistica, che ci approssimiamo ad avere".

"Coscienti di questo, capiamo il momento difficile della popolazione e per questo la Regione è vicina. Il Presidente Fontana ha chiesto tempestivamente lo stato di emergenza al dipartimento di Protezione Civile che incontreremo prossima settimana. Una settimana di tempo per sapere se ci è pervenuto lo stato di emergenza, che ci consentirà di abbreviare le fasi burocratiche, per arrivare a fine giugno, o al massimo ai primi di luglio ad avere una pista alternativa e creare collegamento".

