La frana in Val Lesina fa paura: 150 persone evacuate, altre 250 a rischio

La frana di Canargo in Val Lesina a circa 900 metri di quota sta tornando a destare preoccupazione nei territori comunali di Delebio e di Andalo Valtellino. Tra i danni causati dal maltempo degli scorsi giorni, anche l'acelleramento della frana sul Legnone.

La Protezione Civile, unitamente a Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Croce Rossa e i Comuni di Delebio e Andalo hanno acceso il faro sulla frana temendo nuovi distacchi nella notte, per via delle piogge che sono previste in Bassa Valle.

Sono circa 400 le persone persone coinvolte (300 nel territori di Delebio e 100 in quello di Andalo).

A fini PRECAUZIONALI a Delebio sono stati evacuati gli abitanti delle seguenti vie:

Tutta zona torrazza

Tutta via Fanfulla da Lodi

Via Verdi da 27/A a salire (numeri dispari) e da 32 a 54 (numeri pari)

Via Colombo da 34 a salire.





Nel caso si rendesse necessaria l’evacuazione delle altre zone il segnale di allerta sarà dato dal suono delle campane.