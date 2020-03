Due casi di Coronavirus a Campodolcino

Altre due persone contagiate dal coronavirus in Provincia di Sondrio. Questa volta a comunicare la presenza di due persone infette è Enrica Guanella, sindaco di Campodolcino, in Valchiavenna.

«Cari Concittadini - scrive il Sindaco di Campodolcino - vi comunico che ci sono ufficialmente due casi di COVID-19 (Coronavirus) nel nostro Comune, attualmente ricoverati presso una struttura sanitaria. Si sta effettuando il protocollo previsto dalle norme sanitarie vigenti per coloro che sono entrati in stretto contatto con i pazienti nell’ultimo periodo. Vi assicuro che le Autorità competenti stanno costantemente monitorando la situazione a tutela della salute della cittadinanza».

«A maggior ragione - prosegue Guanella - vi invito nuovamente a non uscire di casa se non per comprovati motivi come più volte ribadito nelle comunicazioni ufficiali., L’appello è rivolto soprattutto ai giovani affinché, a tutela della salute dei propri cari, osservino scrupolosamente le raccomandazioni del caso. In caso di sintomi lievi simili all’influenza vi ricordo di chiamare il medico di base. In casi più gravi chiamate il 112 e non recatevi assolutamente al Pronto Soccorso» continua Enrica Guanella.

Volantini

«Da domani 11 marzo 2020 - conclude il primo cittadino - verranno distribuiti dei volantini a tutta la popolazione della Valchiavenna per avere indicazioni sui comportamenti da adottare e sulle modalità per richiedere assistenza in caso di bisogno.In questi ultimi periodi abbiamo affrontato numerosi disagi e sono convinta che, con calma e determinazione, supereremo anche questo momento difficile» conclude Guanella.