Alessia nel cast di "Donnavventura": ecco quando vederla

L’attesa è finita! Domenica 14 gennaio andrà in onda la prima puntata della nuova e tanto attesa serie di Donnavventura, un viaggio tanto lungo quanto emozionante alla scoperta dei colori e delle tradizioni dell’Africa e dell’Oceano Indiano!

"Partiremo dal Kenya, con i suoi meravigliosi parchi nazionali, mete d’indimenticabili safari. Raggiungeremo l’Etiopia, dove incontreremo i popoli e le tribù della Valle dell’Omo, andremo alla scoperta delle bibliche chiese di Lalibela e ci spingeremo giù verso il cuore della terra, nella depressione della Dancalia. Zanzibar e il Mozambico ci offriranno i colori delle spiagge e delle acque più amate dagli europei e non potrà mancare l’arcipelago più ambito dell’Oceano Indiano, quello delle Maldive, dove allestiremo un inedito campo base su di un’isola incontaminata, rinominata “Donnavventura Island”, per poi andare alla scoperta dei suoi meravigliosi ed esclusivi atolli. Le protagoniste della spedizione sono state scelte, dopo varie fasi di pre- selezione, durante l’evento di selezione finale che si è svolto nella ormai tradizionale cornice di La Thuile, in Valle d’Aosta. In totale 100 sono le aspiranti Donnavventura convocate all’evento, che si sono cimentate in test di guida, provini video e prove attitudinali. Solo 8 le prescelte che hanno affrontato una settimana d’addestramento, supervisionate anche dagli Istruttori della Sezione Sci Alpinistica del Centro Addestramento Alpino dell’Esercito Italiano, che nella caserma “Monte Bianco” di La Thuile hanno una delle loro sedi addestrative".

Ed ecco le nuove protagoniste:

ALESSIA: 22 anni, nata a Tirano (Sondrio), da circa tre anni vive a Milano, dove studia comunicazione, media e pubblicità.

ARIANNA: 29 anni, di Milano, interior designer e scenografa di cinema e tv.

CHIARA FRANCESCA: 24 anni, di Vimodrone, in provincia di Milano, laureata in linguaggi dei media.

FELICITAS: 23 anni, nata a Tandil, in Argentina, frequenta il terzo anno di Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa a Milano. MARIANNA: 28 anni, siciliana, si è trasferita a Milano per laurearsi in interior design e scenografia.

VANESSA: 25 anni, metà Riccionese e metà Toscana, insegnante internazionale di Yoga.



E le veterane, che si sono alternate nel corso della spedizione:

ANA: 33 anni, di Udine, Donnavventura dal 2009. CHIARA: Donnavventura dal 2006, la “voce” del programma e l’autrice dei testi. VALENTINA: 26 anni, di Vittorio Veneto, Donnavventura dal 2012 La nuova serie sarà in onda dal 14 gennaio, ogni domenica alle ore 14:00 su Rete 4.