Coronavirus a Morbegno, Gavazzi: «La persona in questione è in cura e isolata»

È salito a 35 il numero di contagi nella provincia di Sondrio. Se inizialmente i casi erano stati registrati in Alta Valle, è notizia di oggi il contagio di alcune persone in Bassa Valle. Uno di questi a Morbegno, dove il Sindaco Alberto Gavazzi ha voluto chiarire la situazione.

«Cari concittadini - scrive Gavazzi - questo pomeriggio mi è stata comunicata l’esistenza di un caso di Coronavirus nella nostra Città. Mi preme informare tutti che la persona in questione è in cura e isolata da contatti esterni.

A lei voglio rivolgere il mio più caloroso augurio che possa riprendersi al più presto: io, l’Amministrazione e tutta Morbegno le siamo vicini ».

«Negli scorsi giorni - prosegue - ho avuto modo di comunicare a voi tutti l’importanza delle norme di prevenzione, attraverso i quotidiani, il sito comunale, i social e la lettera che ho voluto far recapitare a tutte le famiglie. Oggi, ribadisco nuovamente l’importanza di rimanere tassativamente in casa ed uscire solo e soltanto per le più strette necessità».

«Ringrazio, infine, - conclude il primo cittadino di Morbegno - le attività economiche di Morbegno che, se anche non obbligate, in autonomia, hanno deciso di chiudere. La Città ve ne è riconoscente».