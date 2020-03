Coronavirus a Caspoggio, Bruseghini: «Mantenete la tranquillità»

Sale ancora il numero di contagi nella Provincia di Sondrio. Un caso è stato registrato anche a Caspoggio, in Valmalenco. A comunicalo il sindaco Danilo Bruseghini.



«Cari concittadini - ha dichiarato il Sindaco di Caspoggio Danilo Bruseghini - vi comunico che nel nostro paese è stato riscontrato un caso di positività al test da Coronavirus».

«A seguito di ciò - prosegue Bruseghini - sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario anche per i familiari. Tutto ciò avviene tramite personale sanitario istruito per queste situazioni. Così come l'obbligo di isolamento per 15 giorni».

«Domani mattina - conclude il primo cittadino di Caspoggio - attiveremo il COC (centro operativo comunale). Invito la popolazione a mantenere la tranquillità e ad attenersi al decreto DPCM».