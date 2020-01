Coronavirus: in provincia di Sondrio il rischio di contagio è "moderato"

Nella mattinata di mercoledì 29 gennaio 2020 il Prefetto, Salvatore Pasquariello, ha presieduto la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, composto dal Sindaco di Sondrio, dal Presidente della Provincia, dal Questore, dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, è stato dato risalto al tema del “Rischio contagio da Corona Virus”. A tal riguardo, sono intervenuti all’incontro i referenti dell’Azienda di Tutela della Salute della Montagna (ATS), dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) 118 e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario, i quali hanno evidenziato che è “moderato” il rischio contagio attualmente in essere sul nostro territorio.

Pertanto è già attiva la rete di sorveglianza e controllo che opera sia a livello nazionale, sia regionale, sia in ambito locale, attraverso un costante e puntuale scambio informativo.

In particolare, il Prefetto ha sottolineato come il primo filtro sia operativo presso i principali scali nazionali, tra cui Milano Malpensa per la Regione Lombardia, che consiste nell’attivazione di un protocollo di monitoraggio con misurazione a bordo della temperatura corporea di passeggeri ed equipaggi, per tutti i voli provenienti dalla Cina.

Nei giorni scorsi e è stata fornita un'adeguata informazione a tutta la rete dei medici di medicina generale, pediatri di famiglia e medici di continuità assistenziale, che rimangono i punti di riferimento per tutta la popolazione in caso di necessità.

Infine, è comunque attivo presso il Ministero della Salute il numero verde 1500. Si fa riserva di ulteriori notizie se di rilievo, in considerazione dell’evoluzione della situazione.